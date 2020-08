L’armée syrienne découvre un centre de trafic d’organes humains destinés au marché israélo-saoudien

Comme l'a écrit Goethe, "la vérité doit être martelée avec constance, parce que le faux continue d'être prêché, non seulement par quelques-uns, mais par une foule de gens. Dans la presse et dans les dictionnaires, dans les écoles et dans les Universités, partout le faux est au pouvoir, parfaitement à l'aise et heureux de savoir qu'il a la majorité pour lui."